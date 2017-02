In Detailansicht öffnen

Aus dem Silicon-Valley in Kalifornien kommt der neuste Schrei in Sachen Wecker, die "Shock-Clock". Sie weckt per Stromschlag und unser USA-Korrespondent Wolfgang Stuflesser war ganz wild darauf diesen sehr speziellen Wecker einmal auszuprobieren.