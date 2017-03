Psychologie Suchtfaktor Smartphone

Um das Audio abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Auf der Mobilfunkmesse in Barcelona wurde das "neue-alte" Nokia 3310 präsentiert. Ein Handy, mit dem man wirklich nur telefonieren und SMS schreiben kann. Warum kaufen vermehrt so viele Menschen ein solches Handy? Ist es ein Akt des Widerstandes, gegen den aktuellen Smartphone-Trend?



Es steckt ein wenig Nostalgie, aber auch viel praktisches Denken dahinter. Besonders für Eltern ist es interessant, die ihren Kindern noch kein Smartphone kaufen möchten. Auch Ältere, die kein Smartphone wollen, weil sie es zu kompliziert finden oder Menschen, die Wert auf ein robustes Handy legen, damit sie es etwa zum Bergsteigen mitnehmen können, haben an dem Nokia Bedarf. Das Handy hat lange Batteriezeiten und hält somit deutlich länger durch als ein Smartphone. Ansonsten werden die meisten Menschen eher Smartphones kaufen und es wird eher die Ausnahme von der Regel bleiben.