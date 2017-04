Prepaid-Karten Registrierung als Antiterrormaßnahme

Aldi Talk Belgien verkauft ab Ostersamstag keine Prepaid-Karten mehr. Der Grund ist eine Antiterrormaßnahme der belgischen Regierung. Alle Käufer von Guthabenkarten müssen in Zukunft erfasst werden. Und da will Aldi Talk Belgien nicht mitmachen. Ähnliches könnte in Deutschland auch passieren. Ab 1. Juli müssen sich Prepaid-Käufer auch hierzulande ausweisen. Und es sind viele! Im Umlauf sind in Deutschland knapp 60 Millionen Prepaid-Karten und 68 Millionen Postpaid-Karten, macht 1,6 SIM-Karten pro Kopf. Informationen von Andreas Reinhardt aus der SWR1 Wirtschaftsredaktion.