Die Zahl der jungen Kopfschmerz-Patienten ist drastisch angestiegen. Neue Therapien gibt es bereits dagegen. Aber was ist der Grund für den starken Anstieg der jungen Patienten? SWR1 Moderator Hanns Lohman im Gespräch mit Dr. Christian Geber , Neurologe am DAK Schmerzzentrum in Mainz.