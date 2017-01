Intervallfasten Kein Jo-Jo-Effekt und gesund?

Essen so viel man möchte und trotzdem abnehmen? Eine verlockende Alternative. Immer mehr Experten sind davon überzeugt, dass man damit tatsächlich sein Gewicht reduzieren kann. Intervallfasten ist das Schlagwort. Es ist zwar nicht ganz neu, aber zur Zeit absolut im Trend. Hollywood schwört drauf und auch Dr. Eckart von Hirschhausen sagt, dass es das Einzige ist, was funktioniert. Ernährungsexpertin Prof. Annette Schürmann aus Potsdam erklärt den Abnehmtrend.

Wieso funktioniert Intervallfasten?

Beim Intervallfasten normalisieren Sie Ihren Stoffwechsel wieder. Im normalen Zustand schaltet der Stoffwechsel zwischen Fett- und Kohlenhydratverbrennung hin und her. Wenn wir so wie wir zurzeit leben kontinuierlich essen, dann verbrennt der Körper fast nur Kohlenhydrate und geht gar nicht mehr an die Fettpolster heran. Er wandelt sogar die Kohlenhydrate in Fette um und legt diese als Polster ab.

Wie sieht das praktisch aus, was muss ich machen beim Intervallfasten?

Pausen einlegen. Intervallfasten kann so aussehen, dass Sie nur jeden zweiten Tag essen oder dass Sie zwei Tage normal essen und dann einen Fastentag einlegen. Es gibt auch die berühmte 5:2-Diät, bei der Sie an zwei Tagen pro Woche als Mann nur 600 und als Frau nur 500 Kilokalorien zu sich nehmen. Das ist nicht viel, aber macht den Tag einigermaßen erträglich.

Es gibt ja verschiedene Intervalle, zum Beispiel jeden zweiten Tag essen. Hält man einen ganzen Tag ohne Nahrung überhaupt durch?

Es gibt eine Reihe von Leuten, die das durchhalten. Natürlich ist das sehr hart. Wenn man dann aber sein Gewicht erreicht hat, reicht es oft, dass man nur noch an einem Tag in der Woche 500 oder 600 Kilokalorien zu sich nimmt.

Muss man beim einkaufen auf etwas achten?

Nein, man sollte grundsätzlich nicht zu viele Fertigprodukte zu konsumieren, es ist sicherlich sinnvoll, viel Gemüse und Obst zu essen und weniger Fleisch. Wenn man wirklich nur 500 Kilokalorien zu sich nimmt, sollte man das mit einer proteinreicheren Diät umsetzen. Damit ist ein besseres Sättigungsgefühl zu erreichen.

Ich will eine Woche Intervallfasten, was muss ich jetzt tun?

Was haben Sie denn für ein Körpergewicht?

Ich bin jetzt bei ungefähr 97 Kilo bei 1,90 Meter und stehe nachts um drei auf.

Da würde ich Ihnen raten, nur die 5:2-Methode zu machen. Also fangen Sie damit an, dass Sie nur 600 Kilokalorien zu sich nehmen, zum Beispiel morgens einen Magerjoghurt, mittags ein gedünstetes Putensteak und zwischendurch mal eine Karotte, dabei viel trinken. Was auch gut ist für zwischendurch ist, eine Tasse Brühe zu trinken. Die hat wenig Kalorien, aber gibt ein ganz gutes Gefühl. Am nächsten Tag essen Sie dann normal.

Kann ich dann wirklich alles essen?

Ich würde jetzt nicht unbedingt eine Tüte Kekse essen, gesunde Ernährung gilt für jedes Rezept.

Das heißt, es gibt keine Phasen, in denen ich gar nichts essen darf, sondern ich esse entweder ganz wenig oder relativ normal.

Wenn das für Sie einfacher ist, können Sie auch an einem Tag überhaupt nichts essen und nur Kaffee, Tee, Brühe und Wasser trinken.

Aber kein Brot oder sonstiges. Wann darf ich dann wieder essen?

Am nächsten Tag. Da essen Sie dann wieder ganz normal und am übernächsten wieder nichts.

Wie lange mache ich das dann? Eine Woche? Wie viele Kilo sind dann weg?

Das kann ich schlecht voraussagen, aber ich würde schon erwarten, dass Sie ein bis zwei Kilo abnehmen in der Woche.

Ich werde es ausprobieren!

Intervallfasten - Michael Lueg probiert's aus ab Montag, 16.1., in SWR1 "Guten Morgen Rheinland-Pfalz".

Michael Lueg

Machen Sie mit! Er sagt Ihnen, wie es bei ihm läuft und wenn Sie schon Erfahrung haben, dann haben Sie vielleicht wertvolle Tipps oder sogar schnelle Rezepte. Posten Sie auf Facebook oder schicken Sie uns eine Nachricht auf WhatsApp unter 06131 - 92 93 94 95.

Michaels Werte:

16.01.2017 17.01.2017 Größe 1,90 m Gewicht 97 kg Bauchumfang 113 cm

