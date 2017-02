Immunsystem Starke Abwehr gegen Grippe

Um das Audio abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Wenn wir krank sind, dann fesseln uns Symptome wie Fieber ans Bett. Doch dafür sind die Grippeviren gar nicht verantwortlich. Unser Immunsystem übernimmt damit eine Schutzfunktion für unseren Körper. Körperliche Anstrengung und Stress sollen vermieden werden. Um einer möglichen Infektion vorzubeugen gibt Prof. Tobias Bopp den Tipp sich an schon vorhandene Volksweisheiten zu halten.

Man solle sich gesund und ausgewogen ernähren, sowie unnötigen Stress vermeiden. Doch nicht alles können wir selbst beeinflussen. Auch die Veranlagung in unseren Genen, die genetische Prädisposition ist ein wichtiger Faktor, ob Viren eine Chance haben uns zu infizieren.

Die derzeitige Aufregung um die Grippewelle ist laut Prof. Tobias Bopp nicht unbedingt angebracht, denn auch die Industrie freut sich über eine solche Diskussion und profitiert z.B. bei dem Verkauf von Arzneimitteln. Auch bei der Frage, ob Menschen in diesem Jahr besonders lange im Bett liegen bei einer Grippe, geht der Mediziner an der Universitätsklinik in Mainz davon aus, dass im statistischen Mittel es wohl keinen größeren Unterschied zu vorherigen Jahren gibt.