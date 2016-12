Feuerwerk und Sicherheit So lassen Sie es richtig krachen!

Der Verkauf von Silvesterfeuerwerk beginnt in diesem Jahr am 29.12. und endet am 31.12.2016. Grundsätzlich dürfen pyrotechnische Gegenstände nur verkauft werden, wenn sie mit von der Bundesanstalt für Materialforschung geprüft wurden und mit einer BAM-Prüfnummer in Verbindung mit einem CE - Zeichen gekennzeichnet sind. In die Klasse II fallen Chinaböller, Kanonenschläge und kleinere Raketen. Sie dürfen nur an Erwachsene verkauft werden.