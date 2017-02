Genveränderter Apfel Der wird nicht mehr braun!

In den USA kommt ab heute eine manipulierte Apfelsorte auf den Markt. Der Apfel bleibt nach dem Aufschneiden weiß und wird nicht mehr braun. Werner Eckert, SWR Experte zu den Themen Umwelt und Ernährung erklärt, was genau dahinter steckt.

Wie funktioniert das mit dem Apfel, was wurde verändert?

Dabei wurde mit einer sog. "Genschere" das Gen ausgeschaltet, das den Stoff entstehen lässt der den Apfel braun färbt. Angeblich wurde auch nur genau dieses Gen ausgeschaltet. Der Apfel, ein Golden Delicious, ist sonst identisch mit dem unveränderten Exemplar. Man kann also den Apfel aufschneiden und er bleibt relativ weiß.

SWR Umweltexperte Werner Eckert: "Mit diesem Apfel soll der Endverbraucher jetzt langsam an solche solche Genveränderungen gewöhnt werden!"

Es gibt Studien die behaupten, dass eine solche Manipulation nicht wirklich gefährlich sei. Was sollte uns trotzdem zu denken geben?

Man muss sich zuerst fragen, was diese Veränderung bezwecken soll. Man kann einen solchen Apfel auch mit herkömmlichen Methoden behandeln so dass er nicht braun anläuft. Man sieht es einem solchen veränderten Apfel auch nicht an wie lange er schon aufgeschnitten ist. Das möchte der Verbraucher aber wissen. Denn, diese Äpfel werden zwar nicht mehr braun, altern aber sonst genau wie die "unveränderten" Exemplare. Der Verbraucher wird also in Sachen Frische ein wenig hinters Licht geführt.

Wie wahrscheinlich ist es, das diese "nicht braun werdenden Äpfel" demnächst auch bei uns im Obstregal liegen?

Diesen Apfel werden wir in der EU nicht bekommen. Das wäre ein langwieriger Prozess. Bei dem Apfel handelt es sich um ein keimfähiges Produkt, und dessen Verbreitung ist in der EU so nicht zugelassen. Aber, es ist der Versuch, in den USA den Markt für gentechnisch veränderte Produkte für den Endverbraucher zu öffnen.

Es gibt schon diverse sehr erfolgreiche genveränderte Produkte, z.B. in der Futtermittelindustrie, die aber nur den Bauern einen Vorteil bringen. Mit diesem Apfel soll der Endverbraucher jetzt langsam an solche solche Genveränderungen gewöhnt werden. Das könnte also die sog. "Brechstange" sein, mit der man den Widerstand der Verbraucher knackt.

Womit dürfen wir als nächstes rechnen – in Sachen Gen-Food?