Nur warum das so ist, wissen die Wissenschaftler noch nicht genau. In der Studie ging es vor allem um den lebensverlängernden Effekt, aber Teamchefin Modig hat zur Ursache schon eine Theorie: "Die Studie basiert auf der Hypothese, dass Kinder ihre Eltern sozial unterstützen. Das kann ganz praktisch die Hilfe bei der Suche im Internet nach dem richtigen Arzt sein. Oder auch nur die Erinnerung daran, Medikamente zu nehmen. Außerdem beeinflussen Kinder den Lebensstil ihrer Eltern positiv und stehen ihnen emotional bei." Dieser Fürsorge-Effekt nimmt nach den Erkenntnissen der Forscher mit den Jahren immer mehr an Bedeutung zu. Je älter die Eltern werden, desto mehr verlängert sich ihre Lebenserwartung.

Das schließt hormonelle Ursachen weitgehend aus. Eine alternative oder ergänzende Erklärung wäre laut Modrig die in anderen Studien belegte Tatsache, dass Eltern grundsätzlich gesünder Leben als Menschen ohne Kinder. Das Geschlecht der Kinder hat nach der aktuellen Studie keinen Einfluss auf das Plus an Lebenserwartung - Töchter oder Söhne, das ist egal. Statistisch gesehen geben beide gleichermaßen ihren Eltern an deren an deren Lebensabend zurück, was sie selbst von ihnen am Lebensanfang bekommen haben: Liebe und Fürsorge.