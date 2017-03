Eispreise steigen drastisch

Der nächste tolle Frühlingstag steht an – der nächste Großkampftag für alle Eisdealer. Lange Schlangen vor den Cafés – der Eishunger erwacht jedes Jahr auf's Neue. Allerdings ist dem ein oder anderen auch die Kinnlade runtergeklappt beim Blick auf die Preise. Eine Kugel für 1 Euro 20 schon fast normal – auch 1 Euro 50 wurden schon gesichtet. Da denken wir wehmütig an früher, als die Kugel 50 Pfennig kostete.

Das ist tatsächlich so, wobei es scheint dass uns die Preiserhöhung beim Eis eben auch besonders stark ins Auge fällt. Jeder kann sich genau erinnern, was er als Kind für eine Kugel bezahlt hat und was er jetzt dafür hinblättern muss. Experten sprechen von einer "gefühlte Inflation" und die schmerzt eben mehr als die ebenfalls jedes Jahr höhere Stromrechnung. Die Eisdielenbesitzer haben für den Preisanstieg sachliche Gründe: steigende Mieten, Personalkosten, die Energiepreise und auch zum Teil die Kosten für die Zutaten. So ist z.B. wegen der schlechten Ernten der Preis für Vanille im Großhandel in den vergangenen Jahren explodiert. Viele Eisdielen arbeiten ja aber gar nicht mit echter Vanille, sondern mit Aroma. Es lässt sich also im Einzelfall nur schwer überprüfen, ob der zum Teil extreme Preisanstieg gerechtfertigt ist.