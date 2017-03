Werden bei diesen Bildern nicht auch bei Ihnen Erinnerungen wach? An den Eismann, der im kleinen, weißen Eiswagen bimmelnd durch die Straßen fuhr? Oder das erste Eis am Strand in Italien? Das günstigste war eine Zitronen-Wassereiskugel namens "La Bomba" für ein paar Lire, der Eismann schob eine riesige Eisbox mit prall gefüllten Ballonreifen über den Strand. Oder den ersten, frischverliebten Freundschaftsbecher bei Italiener um die Ecke? Ach, übrigens: das Spaghetti-Eis ist nicht in Italien erfunden worden, sondern vom Eisdielen-Besitzer Dario Fontanella aus Mannheim...