Man will versuchen seine Gewohnheiten zu verändern, das was einem lieb geworden ist. Man muss also erst einmal identifizieren, wo es eigentlich am meisten im Ess- und Bewegungsverhalten hakt. Also grundlegend ist, sein eigenes Ess- und Bewegungsverhalten wahrzunehmen, indem man Ernährungs- und Bewegungsprotokolle führt und versucht herauszubekommen, was sind denn eigentlich so die Risikobereiche, die ich habe? Wo nehme ich zum Beispiel zu viel Fett zu mir, wann könnte ich zum Beispiel mehr Obst zu mir nehmen. Habe ich ausreichend Bewegung - ja oder nein? Wann könnte ich mehr Bewegung und welche Art von Bewegung tatsächlich langfristig in meinen Tag integrieren? Wichtig dabei sind realistische Ziele. Wir wollen häufig schnell mal 10-20 Kilo abnehmen. Aber die Erfahrung zeigt das es besser ist, wenn man 5-10% des Ausgangsgewicht als Erfolg betrachtet, denn das ist das, was die Menschen tatsächlich abnehmen und langfristig halten können.