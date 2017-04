Fit in den Frühling

Die warme Jahreszeit steht vor der Tür, also raus in die Natur und Sport machen! Doch welche Sportarten sind dieses Jahr besonders angesagt und wie kann ich auch im Alltag gesund und fit bleiben? Sportwissenschaftler und Gesundheitsexperte Prof. Ingo Froböse steht uns Rede und Antwort.

Der Trend ist immer noch der alte. Laufen, Walken, Nordic-Walking, Schwimmen und Radfahren sind die wichtigsten Sportarten des Sommers. Hauptsache man ist draußen an der frischen Luft. Es ist egal, ob man ein Longboard oder Skates dazu nimmt. Hauptsache es ist eine Ausdauerkomponente. Besonders beliebt sind dieses Jahr Outdoor-Aktivitäten z.B. im Park in großen Gruppen. Dort versammelt man sich und macht gemeinsam Sport ohne eine Verbindung zu einem Verein einzugehen.

Zuerst sollte morgens das Fenster geöffnet und anschließend einige Kniebeugen gemacht werden. Das ist das wichtigste Training für ein knackiges Gesäß und stramme Oberschenkel. Weiter sollten im Alltag so viele Treppen wie möglich gegangen werden. Fünf Etagen pro Tag sollten es schon sein, also rund 40 Etagen pro Woche. Drittens kann man auch im Bürostuhl die Bauch- und Rückenmuskulatur trainieren. Dazu setzt man sich vorne auf die Stuhlkante und bewegt sich dann wie ein Pendel hin- und her. Legt man den Oberkörper auf die Oberschenkel ab und lehnt sich soweit wie möglich zurück, werden Bauch und Rücken trainiert.