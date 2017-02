Bio - alles nur Betrug? "Kontrollen bei der Bio-Ware müssen verbessert werden!"

Dass Bio-Lebensmittel teurer und besser sind, das ist gleichzeitig wahr und falsch. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat festgestellt, dass der Bedarf nach Lebensmitteln höher ist, als das Angebot - was natürlich ein Anreiz zum Betrug wäre. Und entsprechend vermuten viele Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben, dass sich zumindest einige Bio-Lebensmittel von konventionellen Lebensmitteln nur durch den Aufkleber unterscheiden. Werner Eckert aus der Umwelt- und Ernährungsredaktion:

Gibt es eigentlich einigermaßen verlässliche Zahlen darüber, in welchem Umfang bei Bio-Lebensmitteln betrogen wird?

Nein, die gibt es nicht! Es gibt nur Berichte über Einzelfälle - und so etwas ist immer gefährlich, weil es auf der einen Seite den Eindruck erweckt, dass da sowieso nur geschummelt wird. Auf der anderen Seite lässt es keinen Schluss zu, wie viel tatsächlich geschummelt wird. Aber dieser Markt ist anfällig für Betrug, denn hier geht es um höherwertige Waren, die teurer bezahlt werden. Diesen Preisabstand wollen Verbrecher gerne mitnehmen. Man weiß aus einzelnen Studien, dass es i.d.R. nicht die Bauern sind, die den Betrug begehen, sondern die Handelsfirmen.

Wenn Bio-Tomaten aus Tunesien kommen oder Bio-Kaffee aus Ägypten - gibt es da zuverlässige Kontrollketten dafür, dass das beworbene Bio tatsächlich Bio ist?

Das ist wohl der zentrale Kritikpunkt, wenn es um Drittland-Importe (außerhalb der EU) geht. Es gibt da zwei verschiedene Vorgehensweisen und unterschiedliche, staatliche Umsetzungen. Dieses System ist hoch anfällig und von der EU nur unzulänglich kontrolliert. Das weiß man z.B. beim äthiopischen Kaffee. Die EU hat gerade mal 2017 sieben Kontrollen in sieben Ländern vor, wo sie wiederum Zertifizierungsstellen überprüfen will. Das ist also ein Markt, wo viel zu wenig kontrolliert wird, wo auch technische Möglichkeiten zur Kontrolle zu wenig angewandt werden. Dabei geht es um relativ wenig Geld, sondern um den Willen.

Viele Hörer haben auch Zweifel, dass es biologisch sinnvoll ist, eine Erdbeere in Südost-Asien biologisch anzubauen und dann um die halbe Welt zu verschiffen. Betrügen wir uns mit dem Kauf solcher Bio-Ware im Grunde selbst?

Bio ist keine ganzheitlich, ökologische Betrachtung, sondern eine Anbauweise. Ob das von weit her kommt oder nicht, ist bei der Zertifizierung nicht berücksichtigt. Dafür gibt es andere Berechnungen, wo auch der Klimaschutz berücksichtigt wird. Das macht die Sache unglaublich unhandlich und kompliziert. Und es ist auch nicht immer das, was man für ökologisch hält, auch wahr. Nehmen wir mal Tomaten von den Kanaren oder Rosen aus Kenia. Aus ökologischen und Klimaschutz-Aspekten können sie besser sein, als niederländische Treibhausware, einfach weil in diesen Ländern nicht geheizt werden muss. Das zeigen auch ökologische Gesamtrechnungen. Also: Bio-Ware aus weiter entfernten Ländern kann auch aus Klimaschutzaspekten gut sein - muss es aber nicht! Da kann der Verbraucher auch nicht alles beurteilen und muss es so nehmen, wie es ist.

Wo sind denn wirklich die Vorteile von Bio?