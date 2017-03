70 Jahre Mikrowelle Mikrowellen-Irrtümer

Nein! Es gehen keine Nährstoffe verloren. Es könnte höchstens sein, dass bestimmte Vitamine nicht freigesetzt werden. Brokkoli und Karotten haben zum Beispiel fettlösliche Nährstoffe, die wir nur verdauen können, wenn sie heiß genug gegart worden sind. Die Vitamine können wir also im schlimmsten Fall nicht aufnehmen, aber am Gemüse geht nichts kaputt, nur weil es in der Mikrowelle warm gemacht wurde.

Nein! Ich muss nur drauf schauen, dass das was ich erhitzen will, genug Wasser enthält. Denn die Mikrowelle macht ja nichts anderes als das Wasser in den Nahrungsmitteln zu erhitzen. Also, die Lasagne von gestern Abend wird ohne Probleme wieder heiß und schmeckt meistens genauso gut, wie am Tag zuvor.

Kleiner Tipp meiner Mama: Wenn mein Teller voll ist und ich aber trotzdem alles heiß machen will. Einfach in der Mitte einen kleinen Krater reindrücken, wie bei einem Vulkan. Dann kommen die Mikrowellen auch besser bis auf den Boden runter.