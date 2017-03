In Detailansicht öffnen

28.03.2017: Trauer um Christine Kaufmann - die Schauspielerin verstirbt im Alter von 72 Jahren in einem Münchener Krankenhaus. Die Künstlerin, die ihre größten Erfolge in den 1960er-Jahren feierte, war auch international bekannt. So wurde sie 1961 mit einem Golden Globe für ihre Rolle in "Stadt ohne Mitleid" an der Seite von Kirk Douglas ausgezeichnet. In Deutschland arbeitete sie unter anderem mit Rainer Werner Fassbinder oder stand an der Seite von Ruth Maria Kubitschek und Helmut Fischer in der Kultserie "Monaco Franze - Der ewige Stenz" vor der Kamera.