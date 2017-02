Stalking-Opfer "Kaum war er draußen, ging alles von vorne los!"

Ein guter Freund von uns, mit dem wir damals ein sehr gutes Verhältnis hatten, ist mir immer öfters beim Einkaufen begegnet. Beim Joggen oder wenn ich mit unseren Hunden unterwegs war. Dann stand er auf einmal vor mir, immer mit der Begründung er sei zufällig in der Gegend unterwegs. Manchmal war er fünfzig Kilometer weit von uns entfernt beim Arzt gewesen und stand dann in unserer Tür und meinte er sei gerade in der Gegend gewesen, oder hätte mein Auto in der Stadt gesehen. Er hatte immer Ausreden parat und es waren immer Zufälle.