Oster-Mythen Sind Schokohasen eingeschmolzene Weihnachtsmänner?

Ostern steht vor der Tür und es beginnt das große Einkaufen – vor allem der Ansturm auf Schokolade. Einer aktuellen Untersuchung zufolge geben wir Deutschen in keiner anderen Woche so viel Geld für Süßigkeiten aus wie in der Osterwoche. Rund um die Schokoladenosterhasen gibt es aber auch viele Mythen und Gerüchte. Michael Lueg hat mit Tobias Frey aus der SWR-Wirtschaftsredaktion gesprochen.

Klären wir zunächst den größten Mythos: Was ist dran an dem Gerücht, dass die Schokoladenosterhasen, die wir jetzt essen, eigentlich eingeschmolzene Weihnachtsmänner sind?

Nichts, wirklich null! Das Gerücht hält sich zwar schon seit Ewigkeiten, aber es stimmt einfach nicht. Die Süßwarenindustrie sagt, das wäre ein viel zu großer Aufwand. Die Schokoladenweihnachtsmänner müssten zuerst einmal an die Hersteller zurückgeschickt werden, sie müssten ausgepackt, eingeschmolzen, in eine neue Form gebracht und dann wieder eingepackt und ausgeliefert werden. Das lohnt sich finanziell gesehen nicht. Die Süßwarenindustrie sagt außerdem, dass es aus Qualitätsgründen nicht geht. Schokolade, die eingeschmolzen wird, schmeckt nicht mehr so gut, da ist frische einfach besser.

Aber was passiert mit den Schokoladenosterhasen, die nicht verkauft werden?

Die werden zuerst günstiger in den Läden angeboten. Wir kennen das ja alle beim Einkaufen, nach Ostern gibt es dann viele Sonderangebote und wir müssen für die Schokoladenhasen weniger bezahlen als vor Ostern. Die Osterhasen, die auch danach nicht verkauft werden, werden meistens an gemeinnützige Organisationen verkauft oder teilweise auch verschenkt.

Aber es stimmt schon, dass Osterhasen beliebter sind als Weihnachtsmänner?

Ja, der Osterhase hat den Weihnachtsmann in Sachen Umsatz abgehängt. Mehr als 200 Millionen Schokoosterhasen wurden in diesem Jahr wieder produziert und das waren gut 60 Millionen mehr als Weihnachtsmänner. Das liegt daran, dass die Süßigkeitenkonkurrenz an Ostern kleiner ist als an Weihnachten. Da gibt es Lebkuchen, Dominosteine und Spekulatius, da tut sich der Schokoladenweihnachtsmann natürlich schwer. Außerdem ist der Osterhase auch im Ausland deutlich gefragter, fast einhundert Millionen Stück werden da jedes Jahr exportiert – vor allem natürlich nach Europa, aber auch in die USA und nach Australien.

Und wie viel Schokolade wird von uns an Ostern verputzt?