Männliche Täter bevorzugen sogenannte "Harte Tötungsarten", also schlagen, stechen, würgen, drosseln und schießen. Bei den Frauen ist es ganz unterschiedlich - da werden in erster Linie Fremdsubstanzen verabreicht, also Gift oder eine Überdosis Medikamente und die Opfer werden auch sehr häufig erstickt.

Ich gehe davon aus, dass in den vergangenen 20 Jahren mindestens 20 Täterinnen unerkannt geblieben sind. In der Mehrzahl der Fälle ist ein Ermittlungserfolg nur durch Zufälligkeiten möglich. Ein Beispiel: Der Sohn einer Täterin sucht in der Tiefkühltruhe nach Essbarem und stellt fest, dass die Nahrungsmittel abgelaufen sind, leert die Tiefkühltruhe und findet auf dem Boden mehrere Säuglingsleichen. Das Problem für die Polizei: Wo kein Fall, da gibt es auch keine Ermittlung. Kommissar Zufall arbeitet der Polizei nicht immer in die Hände, sondern es geht auch schon mal schief, weil er dienstfrei hat.