2017: Am 6. Februar 1952 verstarb überraschend King George VI, der Vater von Königin Elizabeth II, und somit wurde die junge Monarchin automatisch mit 25 Jahren zur neuen Königin. Die offizielle Krönung fand am 2. Juni 1953 in der Westminister Abbey statt. In diesem Jahr feiert sie ihr 65. Thronjubiläum. Laut Aussage des Palastes möchte sie diesen Tag ruhig begehen. Sie ist die am längsten regierende Monarchin in der Geschichte Groß-Britanniens und derzeit die dienstälteste Monarchin der Welt.