Pandas für die Niederlande "Ein diplomatischer Akt"

Xing Ya und Wu Wen werden in der Niederlande heiß erwartet. Die beiden sind Pandabären und ein Geschenk aus China. Die schwarzweißen Bären leben nur in China in freier Wildbahn und sind sehr bedroht. In Europa gibt es mit den Niederlanden nur sechs Zoos, die Pandabären halten. Einer davon ist der Tiergarten Schönbrunn in Wien – Die Zoologin Dr. Eveline Dungl betreute die Wiener Pandas dort von Anfang an.

Die Pandazwillinge Fu Feng und Fu Ban fühlen sich wohl im Wiener Tiergarten Schönbrunn.

Sind die Pandas von ihren Wesen her so lieb und knuddelig wie sie aussehen?

Das besondere an Pandabären ist, dass ihr Leben lang dieses Teddybär-Schema behalten. Mit dem großen Kopf und auch der netten Gesichtszeichnung. Sie sind schon recht gemütlich im Allgemeinen, können aber durchaus auch ihren Unmut äußern. Es gibt Männchen, die etwas aggressiver und schwieriger im Umgang sein können. Sei es, wenn ihnen unbekannte Menschen zu nahe kommen oder im Konkurrenzkampf zwischen den Männchen in der Paarungszeit.

Wenn Chinas Pandas verleiht, wollen Sie Nachwuchs sehen. Denn der große Panda ist vom Aussterben bedroht, die Tierschutzorganisation WWF hat ihn sogar als Symbol. Warum?

Eines der Hauptprobleme des Großen Pandas ist, dass die Bambusbestände immer weiter zurückgehen. Durch das Abholzen der Bambuswälder gibt es leider nur noch relativ kleine inselartige Vorkommen. Das erschwert auch den genetischen Austausch zwischen den Individuen, weil da zum Teil große Distanzen zwischen den Inseln liegen.

Es ist gar nicht so leicht, Pandabären für einen Zoo zu bekommen! Warum ist das so schwer?

Ob man Pandas bekommt, ist davon abhängig, was man für Haltungsbedingungen vorweisen kann. Aber auch, wie die wirtschaftliche und politische Situation des jeweiligen Landes gegenüber China ist. Das ist auch ein diplomatischer Akt, welches Land Pandas verliehen bekommt. Alle Pandas, die außerhalb von China leben sind nach wie vor Eigentum Chinas. Es handelt sich also nicht um einen Verkauf oder eine Schenkung, sondern eine Leihgabe. Was die Haltung selbst angeht, sind die Tiere recht kostenaufwendig. Das liegt an ihrer Nahrungsspezialisierung, man muss garantieren, dass ganzjährig genug Bambus zur Verfügung steht. Die Zucht gelingt auch nur in den wenigsten Haltungen auf natürlichem Weg.

Aber bei Ihnen hat die Nachzucht funktioniert, die Pandas fühlen sich anscheinend sehr wohl bei Ihnen!

Ja, das hoffen wir! Aber es scheint so, es gab jetzt schon viermal Nachwuchs, jedes Mal auf natürlichem Weg. Die Yang Yang ist auch ein hervorragendes Muttertier, sie hat die Versorgung immer ganz toll gemacht und zuletzt ja auch Zwillinge geboren und aufgezogen, was weltweit in Menschenobhut einzigartig ist.

Jetzt kommen Pandas in die Niederlande. Meinen Sie, die werden sich da auch so wohlfühlen?

Ich wünsche es ihnen! Ich denke, dass auch dort Bedingungen geschaffen werden, unter denen sich ein Panda wohlfühlt und hoffentlich auch für Nachwuchs sorgen wird.

Chinesische Beamte überprüfen das eigens für die Pandabären Wu Wen und Xing Ya gebaute Gehege "Pandasia" in Rhenen (Niederlande).

Was mögen Sie besonders an den Pandabären?