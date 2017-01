Wohnungsbau- und Stadtentwicklungsminister - Der Neurochirurg Ben Carson war zunächst selbst aussichtsreicher Kandidat für das Amt des Präsidenten in den republikanischen Vorwahlen. Kurz nach seinem Rückzug aus dem Rennen stellte er sich hinter Trump und wurde früh für den Posten als Gesundheitsminister gehandelt. Jetzt wird er sich als Minister um Wohnungsbau und Stadtentwicklung kümmern. In diesem Amt könne er die Gemeinden stärken, die es am nötigsten bräuchten, sagte Carson, der selbst in ärmlichen Verhältnissen in der Innenstadt von Detroit groß geworden ist.