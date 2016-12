Haustiere an Silvester Zittern vor Böllern und Raketen

5 Tipps gegen den Stress

Funkelnde Lichter am Himmel, krachende Böller auf den Straßen – überall knallt und zischt es an Silvester. Das ist total nett, wenn man mit einem Sektchen an der Strasse steht und weiß, was der ganze Lärm soll. Aber für Haustiere ist Silvester meist eher kurz vor Supergau. Stress pur. Petra Haubner aus der Umweltredaktion hat fünf Tipps gegen den Silvesterstress.

Hilfe, es knallt, zischt und blitzt!

Tiere sind kleine Sensibelchen. Sie hören besser als wir Menschen, sie riechen besser als wir Menschen und sie haben keine Ahnung, was die ganze Silvesterknallerei eigentlich soll. Das stresst – und irgendwie jedes Jahr wieder. Damit die Panikattacke von Hund, Katze, Maus und Pferd nicht ganz dieses Jahr so dramatisch ausfällt, gibt es eine kleine aber feine Liste an erste Hilfe Maßnahmen.

Werden Sie zum Tierheilpraktiker!

Oder fragen Sie ihren Tierarzt. Weil: Homöopathie und Kräuter können einiges für den Entspannungslevel beim Tier tun. Die Beruhigungspillen unter den Kräutern sind zum Beispiel Baldrian oder Hopfen. Dann gibt es eine große Bandbreite an Bachblüten und Globoli. Aber: Nicht jedes Mittel ist für jedes Tier. Was das Pferd verträgt, muss nicht gut für die Katze sein. Deswegen beim Tierarzt beraten lassen und dann erst loslegen. Sobald der Behandlungsplan steht, einfach 3-4 Tage vor Silvester starten. Damit die Mittelchen wirken können und Sie um Mitternacht kein kleines Häufchen Elend namens Hund oder Katze unter dem Küchentisch suchen müssen.

Entdecken Sie die Klassik für sich!

Wirklich! Spielen sie Klassik. Aber die Richtige bitte! Ein Herzspezialist aus Nordrheinwestfalen hat zum Beispiel herausgefunden, dass Barock-Musik Stress abbaut. So eine Bachkantate wirkt nach seiner Aussage schneller als jeder Blutdrucksenker. Verschiedene Forscher haben immer wieder gezeigt, dass klassische Musik auch auf Tiere beruhigend wirkt. Eine polnische Studie kam erst im letzten Jahr zu dem Ergebnis, dass Pferde, die täglich fünf Stunden mit klassischer Musik bespaßt wurden, beim Training weniger Stresssymptome zeigten. Also – Anlage aufdrehen und Bachkantate einlegen an Silvester. Ist ja auch ganz hübsch anzuhören.

Riegeln Sie ihre Fenster ab!

Ganz pragmatisch! Die Rollos müssen runter. Das dämpft Lärm und Lichtblitze von außen ab. Und das macht Hund, Katze, Maus und Kaninchen glücklich. Wenn sie Freigänger-Katzen haben, die Mietzen am besten schon am Abend vorher reinholen und nicht mehr rauslassen. Damit sie sicher in der Wohnung aufgehoben sind. Pferde von der Koppel holen und mit dem Hund nicht gerade um 23.59 Uhr oder in den Stunden vorher Gassi gehen. Da wird ja auch gerne schon geknallt und geböllert.

Ohrschützer kaufen!

Im Ernst! Es gibt spezielle Ohrschützer für Hunde. Die wurden ursprünglich mal für Polizeihunde entwickelt. Jetzt kann sie auch der Otto-Normal-Hund tragen. Wichtig dabei: Die Ohrschützer müssen vorher ausgiebig trainiert werden. Damit der Hund sie dann an Silvester entspannt an seinen Schlappohren erträgt. Entspannung ist sowieso ein gutes Stichwort. Die gilt nämlich nicht nur für die Vierbeiner.

Immer locker bleiben!