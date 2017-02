Eigentlich wollen sie mit ihrem freien Rederecht die Menschen in schweren Zeiten zum Lächeln bringen. Mit Humor auf Missstände aufmerksam machen. Doch ihr Preis dafür ist hoch. Der Kabarettist Lars Reichow erzählt von seinem Umgang mit Hassmails und Schmähkritik.

Ich wurde immer nur schriftlich im Internet bedroht, die AFD hat sich schriftlich beschwert, "Du bist ja ein Regierungskabarettist, Du bist ja von Merkel bezahlt, Du bist von den Etablierten bezahlt". Vor einem Jahr, nach der Fastnachtssitzung, als ich Polen ein bisschen unter die Lupe genommen habe, da haben sie mir die Homepage über Nacht abstürzen lassen. Mein Internetprovider hat mir erklärt, dass das ein richtig großer Angriff war, nicht irgend einer kleinen Amateurtruppe, sondern richtig professionell. Briefe kriege ich auch. Nach jeder Sendung, wenn man die AfD aufs Korn nimmt, kriegt man zwei, drei, fünf Briefe von irgendwelchen älteren Menschen, die sagen, "Reiß Dich zusammen!" oder "Wir gucken uns das genau an".

Ich lasse das nicht an mich herankommen. Es ist merkwürdig. Man arbeitet in diesem Beruf und man bemüht sich, die Formulierungen so zu wählen, dass Sie für manche Personen nicht beleidigend sind. Aber man muss schon sagen, wir sind ein offenes Land, wir sind ein integratives Land, eine integrative Demokratie. Aber wir dürfen uns nicht von diesen Leuten diktieren lassen, wie wir zu leben haben. Wir haben unsere eigenen Gesetz und das muss auch für diese Leute gelten. Und das muss auch hart bestraft werden, wenn bestimmte Gruppierungen glauben, sie könnten das mit Füßen treten oder sie könnten aus dem Internet heraus pöbeln. Das ist ein rechtsfreier Raum und da muss dringend etwas passieren, damit man diese Leute dingfest machen kann.