Feliz Navidad! Frohe Weihnachten! Merry Christmas! Joyeux Noël! Wer, wann, was – Weihnachten

Wer hat Weihnachten erfunden? Warum feiern wir das Fest im Dezember und nicht im Juli? Und wo kommt eigentlich der Weihnachtsmann her? Hier die Antworten:

Weihnachten – der Ursprung

Weihnachten ist am 25.12. – nicht schon am 24.12. Dann ist „Heiligabend“. Weil aber in der Antike die Zeit nach Sonnenuntergang bereits zum nächsten Tag gehört, ist am Heiligabend eigentlich auch schon Weihnachten. Christen feiern auf der ganzen Welt die Geburt von Jesus Christus. Neben Ostern und Pfingsten ist Weihnachten das wichtigste Fest im Kirchenjahr.

Als Feiertag lässt sich Weihnachten erstmals im Jahr 336 in Rom nachweisen. Unser modernes Weihnachten mit Familie, Geschenken und gutem Essen gibt es erst seit rund 200 Jahren.

Weihnachten – Der Name

Der Name Weihnachten kommt vom germanischen Wort wiha, „heilig“. Das Verb „wihjan“ bedeutet weihen. Der erste Beleg für diesen Ausdruck stammt aus dem Jahr 1170. Hier ist in der Predigtsammlung “Speculum ecclesiae“ von der „wihe naht“ die Rede.

Alter Brauch aus dem 15. Jahrhundert: der Weihnachtsbaum

Weihnachten – Der Baum

Den Weihnachtsbaum gibt es hierzulande seit dem 19. Jahrhundert. Sein genauer Ursprung ist unbekannt. Allerdings schmückten schon die Römer zur Wintersonnenwende einen Baum, um den Sonnengott „Sol Invictus“ zu verehren.

Der allererste Christbaum soll 1419 in Freiburg gestanden haben, von den Bäckern der Stadt behängt mit Süßigkeiten und Nüssen. In Berlin wurde der erste Christbaum 1785 aufgestellt. Im Deutsch-Französischen Krieg hat der preußische König Wilhelm I. an der Front Weihnachtsbäume aufstellen lassen. Seine Soldaten haben diesen Brauch dann in ihre Familien hineingetragen.

Aufgestellt wird der Weihnachtsbaum traditionell vor dem Fest. Wie lange er stehen bleibt, hängt von der Region und auch der Konfession ab: Manchmal bis zu Dreikönig am 6. Januar oder in vielen katholischen Kirchen und Häusern auch bis zum 2. Februar, dem Tag der „Darstellung des Herrn“, volkstümlich auch „Maria Lichtmess“.

Der Weihnachtsmann

Weihnachten – der Mann:

Der Weihnachtsmann ist als Santa Claus vor allem in den USA bekannt. Immer öfter wird er aber auch in Deutschland gesichtet und verdrängt ein wenig die kindliche Vorstellung vom Christkind. Dass der Weihnachtsmann allerdings nur die neumodische Erfindung eines weltweit bekannten Limonadenherstellers ist, stimmt nicht. Schon zu Zeiten des Biedermeier entstand das Weihnachtslied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“. Dieser soll am Nordpol wohnen und von dort mit seinem Schlitten in der Nacht vom 24. auf den 25.12. den Kindern Geschenke bringen. Dafür steigt er durch den Kamin und lässt die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum.

Eine Weihnachtskrippenszene der Künstlerin Angela Tripi aus Palermo

Weihnachten – die Krippe: