Bundespräsidentenwahl 2017

Die Nummer Eins im Staat - Guter Repräsentant & Redner

Zuerst mal die schicken Annehmlichkeiten des Amts: Wenn der Bundespräsident verreisen will, was er sehr häufig tut, darf er sich aussuchen, mit welcher Maschine der Luftwaffen-Bereitschaft er fliegen will. Kanzlerin und Minister müssen sich hinten anstellen. Er hat mehrere schwer gepanzerte Limousinen, die von Chauffeuren des Bundeskriminalamts gefahren werden. Wenn er mit einem der Autos unterwegs ist, wird das Nummernschild 0-1 angebracht. Fast 200 Leute arbeiten ihm zu, in einem Bürogebäude neben dem Schloss Bellevue. Im Schloss selbst findet ein großer Teil seiner Arbeit statt. Er empfängt Staatsbesuche, ernennt Minister und Kanzler, bestätigt ausländische Botschafter und verteilt unzählige Auszeichnungen an verdiente Bürger. Ohne seine Unterschrift können Gesetze nicht in Kraft treten. Er kann nach einer gescheiterten Vertrauensfrage den Bundestag auflösen und Straftäter begnadigen.