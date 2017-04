Bündnis gegen Altersarmut Trostlose Aussichten für Alleinerziehende

In Stuttgart formiert sich ein breites Bündnis, das sich den Kampf gegen Altersarmut auf die Fahnen geschrieben hat. Mit dabei sind Caritas und Diakonisches Werk, Gewerkschaften, Landesseniorenrat und der Verband alleinerziehender Mütter und Väter. Letztere sind besonders stark gefährdet, im Alter arm zu sein.

Alleinerziehende sind besonders häufig betroffen.

Rund 90 Prozent aller Alleinerziehenden sind Frauen. Und obwohl immer mehr von ihnen berufstätig sind, ist ihr Armutsrisiko zwischen 2005 und 2015 um vier Prozentpunkte gestiegen. Jetzt drohen 43,8 Prozent der Alleinerziehenden Armut im Alter. Im Gegensatz dazu ist das Armutsrisiko bei Familien mit zwei Elternteilen im selben Zeitraum gesunken.

Die abstrakten Zahlen werden konkret, wenn man sich die vielfältigen Herausforderungen ansieht, mit denen Alleinerziehende konfrontiert sind. Es beginnt bei den Unterhaltszahlungen für das oder die Kinder: Nur die Hälfte aller anspruchsberechtigten, alleinerziehenden Mütter erhält Unterhaltszahlungen für ihre Kinder. Die andere Hälfte geht leer aus oder muss mit unregelmäßigen Zahlungen des früheren Partners zurechtkommen. Basisunterhalt gibt es seit 2008 für Frauen nur noch bis zum 3. Geburtstag des Kindes, danach, so der Bundesgerichtshof, kann eine Frau auch einer Vollzeittätigkeit nachgehen, um sich und ihren Nachwuchs zu versorgen.

Was in der Theorie richtig klingt, ist im Alltag oft schwer zu bewältigen. Denn häufig gibt es keine oder zu wenig Betreuungsplätze. Das spiegelt sich auch im verfügbaren monatlichen Einkommen von Alleinerziehenden wider: Es liegt bei nur 1226 Euro.

Altersarmut durch geringe Rente

Brüchige Erwerbsbiographie wird zum Problem

Wer nicht vollzeitig arbeitet, zahlt weniger in die Rentenversicherung ein. Das ist auch bei verheirateten Frauen ein Problem. Häufig leben auch sie noch das klassische Familienmodell, nach dem der Vater viel arbeitet und entsprechend verdient, während die Mutter sich vor allem um die Betreuung der Kinder kümmert und häufig in Teilzeit oder in Minijobs arbeitet. Geht die Beziehung in die Brüche, ist es für die Frauen zum Einen schwierig in eine ausgedehnte Beschäftigung zurückzukehren. Zum Anderen klaffen große Lücken bei den Rentenzahlungen.

Private Vorsorge ist mit dem häufig geringen Einkommen nicht drin: Brigitte Rösiger, Geschäftsführerin des Verbands allein erziehender Mütter und Väter sagt in SWR1 Sonntagmorgen: `Viele Alleinerziehende können nicht einmal den Minimalbetrag von 5 Euro für eine private Riester-Vorsorge aufbringen`. Dabei fügten einige hinzu, dass sie sich so wenig von diesen 5 Euro Vorsorge monatlich erhoffen, dass sie das Geld lieber heute für ein Eis mit den Kindern ausgeben.

Alleinerziehende Väter weniger betroffen

Rund 10 Prozent der alleinerziehenden Eltern in Deutschland sind Väter. Trotz aller Schwierigkeiten haben sie nicht dasselbe Risiko in Altersarmut zu geraten wie alleinerziehende Mütter. Das liegt daran, dass ihre Erwerbsbiographie trotz Kindern meist keine großen Lücken aufweist. Der Grund: Die meisten Väter steigen schon kurz nach der Geburt ihres Kindes wieder voll in ihren Beruf ein und nehmen nur kurz Elternzeit. Außerdem, so Brigitte Rösiger, leben allein erziehende Väter vor allem mit älteren Kindern zusammen. Diese zögen häufig erst in der Pubertät zu ihrem Vater. Die betreuungsintensiven Kleinkindzeiten übernehmen meist die Mütter.

Grundlegende Änderungen notwendig