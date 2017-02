In Detailansicht öffnen

Zwar produzierte Adam Opel seit 1862 erfolgreich Nähmaschinen, später Fahr-, Motorräder und Motorkraftwagen aber ein "Laubfrosch" gilt bis heute in der Firmengeschichte als Durchbruch. Das erste in Deutschland am Fließband produzierte "Auto für den kleinen Mann". Bis 1931 werden weit über 100.000 Exemplare hergestellt.