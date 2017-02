Abschied von "Guddi Guttenberg" "Das ist der Anfang vom Ende, wenn man sowas duldet"

Dieses Jahr hat Hans-Peter Betz seinen letzten Auftritt als "Guddi Guttenberg" bei der großen Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz", SWR1 Moderatorin Steffi Vitt hat vorher mit ihm darüber gesprochen...

Um das Audio abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.



Guten Morgen Herr Betz, erinnern Sie sich noch an ihren ersten Auftritt überhaupt?

Ja, aber das ist ja ewig her. Das war '86, also 31 Jahre, da habe ich einen Porschefahrer gespielt. Ich bin mit einem kleinen Autochen, so ein Elektroauto, auf die Bühne und habe alle Klischees über Porschefahrer wunderbar ausgebreitet und hatte entsprechende Reaktionen von diesen Damen und Herren, die diese Autos fahren.

Wie erinnern Sie sich an diese 17 Jahre Guddi Guttenberg?

Ja, besonders an das erste Mal, 2000, zur Jahrtausendfeier. Damals war Guttenberg "Man of the Millenium", das war ja eigentlich die Idee die dahintersteckte. Es kam gut an und ich habe gedacht, dass ist die Rolle die ich brauche, die mir zusagt und ich habe diese Rolle gern gemacht weil sie halt immer wieder auf Aktuelles reagieren kann, weil sie frech, satirisch sein kann und habe mir dadurch natürlich nicht nur Freunde gemacht.

Ja, auch in diesem Jahr hat ihr Auftritt im Vorfeld schon Schlagzeilen gemacht und sie haben Drohungen gekriegt wegen Ihrer Rede, was ist da passiert?

Das war nicht nur dieses Jahr, das ist auch schon früher passiert, ich habe das nie an die große Glocke hängen wollen, aber ein Freund von mir, unser Sitzungspräsident, hat diesen letzten Brief gelesen und hat gemeint 'Das kannst du dir nicht gefallen lassen, das müssen wir mal öffentlich machen'. Das ist der Anfang vom Ende, wenn man sowas duldet. Besonders von der rechten Seite kam da Gegenwind und wenn man dann hört 'wir beobachten Sie' fühle ich mich zwar nicht bedroht, aber im Endeffekt ist es ja nix anderes als ein Versuch auf mich einzuwirken diese satirischen Äußerungen sein zu lassen, sonst passiert was.

Terrorangst beim Rosenmontagsumzug, die Sicherheitsvorkehrungen bei Mainz bleibt Mainz, Redner werden bedroht, eingeschüchtert... also ganz ehrlich, Fastnachtsstimmung klingt anders, wie froh sind sie, dass für sie Schluss ist?

Ich mache ja nicht Schluss weil ich vor etwas Angst habe, oder weil ich mich von irgendjemanden beeindrucken lasse. Wir dürfen uns nicht zurückziehen, und wir sollten den Mut aufbringen und sagen: Das ist unsere Art zu leben, das ist unserer freiheitlich-demokratische Struktur die wir haben und an der orientieren wir uns, und an irgendwelchen wildgewordenen Bekloppten.

Wenn Sie sich jetzt für Ihren letzten Abend was wünschen könnten, was wäre das? 10er Packung Tempo-Taschentücher?