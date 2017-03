Berrys Erfolgsrezept war so simpel wie schwer umzusetzen: obwohl er bei seinem ersten Hit schon 30 Jahre alt war und somit eigentlich kaum zum Teenager-Idol taugte, traf er mit seinen Alltagsbeobachtungen und Formulierungen exakt das Lebensgefühl der weißen Mittelstandsjugend in den USA der Mittfünfziger – Autorennen um die Gunst eines Mädchens ("Maybelline"), Abgrenzung von bildungsbürgerlichen Idealen ("Roll Over Beethoven"), Traum vom Aufstieg zum gefeierten Rockstar ("Johnny B. Goode"), Schwärmerei für eine Band ("Sweet Little Sixteen"), Flucht aus dem Schulalltag mittels Rock’n’Roll ("School Days"), konfliktfreie Lösung von elterlicher Bevormundung und Erreichen sexueller Selbstbestimmung ("You Never Can Tell"), Trennung und Sehnsucht ("Memphis, Tennessee").

Außerdem hatte Berry den genialen Einfall, in seinen Texten quasi die Landkarte der Vereinigten Staaten abzufahren: "They’re really rockin’ in Boston/Pittsburgh, P.A./deep in the heart of Texas/ and round the Frisco Bay/all over St. Louis/way down to New Orleans/all the cats wanna dance with/ Sweet Little Sixteen..." – welcher lokale oder regionale Radiosender in den angesprochenen Städten und Regionen wäre wohl um eine Ausstrahlung herumgekommen?