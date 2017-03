Das Prinzip SWR1 Hitparade ist bekannt und die SWR1-Hörerinnen und -Hörer beherrschen den Dreisatz "Abstimmen - Dauerhören - Feiern" aus dem Effeff. Vom 23. bis 27. Oktober ist Dauerhören angesagt, dann spielen die SWR1-Hitparaden-Moderatorinnen und -Moderatoren rund 1.000 gewählte Titel bis zum ersten Platz. Ob dieser "Stairway to heaven" heißt, wie die Platzverteilung in den Top 20 dieses Jahr aussieht und welche Neueinsteiger es auf Anhieb auf die vordersten Plätze schaffen – all das erlebt man am besten live bei der großen Finalparty.