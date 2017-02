Kabelanbieter will mehr Geld Gebührenerhöhung bei Unitymedia

Kabelanbieter will mehr Geld

Wenn Sie Kunde beim Kabel-Anbieter Unitymedia sind, dann haben Sie in den vergangenen Tagen vielleicht Post von dem Unternehmen bekommen: "Sehr geehrter Kunde, wir erhöhen zum ersten März unsere Preise". Besonders ärgern dürften sich die Kunden, deren Mindestvertragslaufzeit noch gar nicht abgelaufen ist und die den Vertrag deshalb nicht regulär kündigen können. Wie stark steigen die Preise, hat man als Kunde ein Sonderkündigungsrecht?

Ja, das darf das Unternehmen. Sogar dann, wenn die Mindestvertragslaufzeit noch nicht abgelaufen ist: in den allgemeinen Geschäftsbedingungen ist festgelegt, dass der Preis einmal im Jahr angepasst werden darf. Laut Unitymedia sind die Kosten für den Ausbau und den Betrieb des Kabelnetzes gestiegen. Ein Teil dieser Mehrkosten werde nun an die Kunden weitergegeben.

Welche Alternativen es gibt, hängt vor allem davon ab, wozu man den Kabelanschluss nutzt. In manchen, meist ländlichen Gebieten, ist der Kabelanschluss die einzig wirklich schnelle Verbindung ins Internet. In diesem Fall kommt man um Unitymedia nicht herum, denn ein Gebiet wird immer nur von einem Kabelnetzbetreiber bedient. Die meisten Kunden nutzen ihren Kabelanschluss aber hauptsächlich zum Fernsehen. Hier gibt es Alternativen: so kann man sich das Fernsehprogramm ab Frühjahr zum Beispiel über den neuen Standard „DVB-T2 HD“ in's Haus holen. Die nötigen Receiver kosten um die 50 Euro, man empfängt damit etwa 40 Fernsehsender. Die öffentlich-rechtlichen Kanäle sind kostenlos, die privaten verlangen ab Sommer allerdings eine Gebühr von etwa 6 Euro im Monat.

Eine zweite Alternative zum Kabelanschluss ist die Satellitenschüssel. Die kann zwar um die 500 Euro kosten, dafür empfängt man aber kostenlos hunderte Kanäle aus aller Welt.