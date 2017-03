Tag der gesunden Ernährung Senioren wieder auf den Geschmack bringen

Wer im Alter allein zuhause kocht, dem vergeht oft der Appetit. Einmal, weil allein essen keinen Spaß macht und oft auch, weil sich der Aufwand für eine Person ja nicht lohnt und der Hunger sich ja auch mit einem Käsebrot stillen lässt. Uns erwachsene Kinder bringt es immer wieder regelmäßig zur Verzweiflung, wenn Mama oder Papa kaum noch zum Essen und vor allem zum Kochen zu bewegen sind. Was also tun?

Die meisten Senioren in Pflegeeinrichtungen sind chronisch mangelernährt. Die Gründe sind vielfältig: Im Alter braucht man weniger Energie, also weniger Kalorien. Doch den Bedarf an Mikronährstoffen wie Vitaminen und Mineralstoffen ausreichend zu decken, obwohl man weniger isst, das ist gar nicht so einfach. Dazu kommt noch, dass die Geschmacksknospen nicht mehr so empfindlich wie früher sind. Das Essen schmeckt deshalb oft fade. Schluck- und Kaubeschwerden machen die Sache noch schwieriger. Und nicht zuletzt vergeht vielen der Appetit, wenn sie allein sind. Essen kochen lohnt nicht.