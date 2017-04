Palmsonntag Sonntag ohne Palmen

Königlicher Triumphzug

Die christlichen Kirchen erinnern am Palmsonntag an Jesu triumphalen Einzug in Jerusalem. Laut den Evangelien ritt er auf einem Esel durch die Straßen. Viele Menschen huldigten Jesus damals wie einem König. Ihm zu Ehren schwenkten sie Palmzweige als Zeichen seiner Königswürde. Auch heute noch verehren die Christen Jesus an diesem Tag besonders als König. In der katholischen Kirche singt die Gemeinde deshalb Christkönigslieder.