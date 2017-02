Jubiläum der Sofortbildkamera 70 Jahre Polaroid

70 Jahre Polaroid - am 21. Februar 1947 stellte der Physiker Edwin Herbert Land eine neuartige Kamera vor. Er nannte sie "Land Camera", eine Revolution für die Fotografie. Ohne großes Hantieren mit verschiedensten Chemikalien und Arbeit in der Dunkelkammer hatte man noch direkt vor Ort das fertige Bild in der Hand. Möglich machte das ein Schnell-Entwicklungsverfahren, das im Bild integriert war.