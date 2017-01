Brief der Woche an Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler

Lieber Oberbürgermeister Norbert Zeidler,

ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Und um zu würdigen, dass Sie beim sogenannten Stadtmarketing neue Wege gehen. Der erste Reflex ist ja oft: Wir brauchen ein neues Maskottchen. Und dann zwängen sich Studenten, denen das Bafög nicht reicht, in überdimensionale Hasen-, Bären- oder Biberkostüme und laufen winkend durch die Fußgängerzone. Ersatzweise gibt es einen neuen Slogan fürs Ortsschild und die Homepage, sowas wie "1a an der A1". Und dann - mal gucken.

Sie, lieber Norbert Zeidler, machen es schlauer: Sie schicken einen Schauspieler als fiktiven Rückhol-Manager nach Berlin, der die an die Hauptstadt verlorenen Kinder von Biberach nach Hause holen soll. Dorthin, wo es Jobs gibt, berufliche Perspektiven. Und vor allem: menschliche Wärme. Die vermissen viele Biberacher Exilanten in der Hauptstadt vermutlich am meisten.

Es gehört schon lange zum Pflichtprogramm für Berliner, Schwaben doof zu finden, ihre Sprache, die Art, wie sie beim Bäcker ein Brötchen bestellen. Das wird dann im Winter noch schlimmer, wenn sie in Berlin besonders schlechte Laune haben, weil der kalte Wind des Ostens durch die breiten Straßen zieht und das einzig Wärmende die Grills der mobilen Würstchengriller sind.

Da bietet es sich an, die Schuld einer Randgruppe in die Schuhe zu schieben, was kürzlich sogar in diesem Satz auf Berliner Linienbussen kulminierte: "Liebe Schwaben, wir bringen euch gerne zum Flughafen." Ein Satz, der vom Stadtmarketing kommen könnte.

Sie, lieber Norbert Zeidler, sind nicht beleidigt. Im Gegenteil: Sie treten den Berlinern mit einer scharfen Waffe entgegen - mit guter Laune. Damit rechnet der Berliner nicht. Ihr Rückhol-Manager versteckt seinen Dialekt nicht, er verstärkt ihn auf seinem Weg durch die Hauptstadt sogar heiter mit dem Megaphon.

Und er zeigt den Berlinern eine neue, ganz neue Perspektive auf: Die meisten von ihnen schlafen ja erst mal aus, treffen sich um 15 Uhr zum Frühstück und reden dann sehr viele Stunden über Projekte, aus denen am Ende nicht mehr wird als weitere Nachfolgeprojekte. Die wissen ja gar nicht: Man kann im Morgengrauen aufstehen und man kann einer geregelten Erwerbsarbeit nachgehen. Das geht, das macht der Organismus mit! Biberach zeigt es Berlin.

Der tatsächliche Rückholeffekt ist bisher allerdings noch zu vernachlässigen. Es hat nur ein Start-Up-Gründer angebissen, der mit seinem Projekt in Berlin unzufrieden ist. Er kommt vielleicht zurück nach Biberach. Die anderen müssen erstmal fertig frühstücken.

Es grüßt Sie herzlich,

Ihr Fan