Dave Eggers: "Bis an die Grenze" Ein Roadtrip ans Ende der Zivilisation

Die größten Frauen-Romane der Welt-Literatur haben Männer geschrieben. Madame Bovary, Anna Karenina, Effi Briest. Es gibt sie also: Männer, die sich in Frauen hineinversetzen können, denken und fühlen wie sie. Frauen-Versteher. Dave Eggers ist genau so einer.

Der amerikanische Erfolgsautor erzählt die Geschichte von Josie. Die 40jährige Mutter hat ihren Alltag satt - hat sich von ihrem Mann getrennt, einem Waschlappen, sie hat ihre Zahnarztpraxis zugemacht, nachdem sie von einer rachsüchtigen Patientin verklagt wurde.

Dave Eggers

Josie verlässt ihr Umfeld, all die anderen so perfekten Yoga-Mütter aus ihrer Kleinstadt. Sie schnappt sich ihre Tochter und ihren Sohn, 5 und 8 Jahre – mietet ein Wohnmobil und flieht in die Weiten Alaskas. Spuren will sie keine hinterlassen: Ohne Handy und ohne Kreditkarte begibt sie sich auf ihren Roadtrip.

Die ersehnte Freiheit - schwerer als gedacht

Aber die ersehnte Freiheit in ungezügelter Natur, die sich so leicht anhört – sie ist schwerer als gedacht. Josie nimmt ihre alten Geschichten mit. Eggers erzählt von ihnen in Rückblenden. Josie grübelt über ihre Mutterrolle, trinkt zu viel Rotwein, tanzt auf einer fremden Hochzeitsparty, wird beim Sex im Wohnmobil-Park von ihrem Sohn erwischt. Josie unternimmt Dinge, die riskant sind bis zur Verantwortungslosigkeit. Und in Alaska brennen die Wälder. Das Feuer verfolgt sie.

Immer am Puls der Zeit

Einen Aussteiger-Roman auf knapp 500 Seiten hat er geschrieben, dieser Dave Eggers, Jahrgang 1970, der aktuell wichtigste Autor in den USA. Sein letzter Bestseller - "Der Circle" - war ein Buch darüber, wie wir uns freiwillig den Überwachungsmethoden der Internetkonzerne unterwerfen. Eggers, der entschiedene Trump-Gegner, immer am Puls der Zeit – auch mit dem neuen Roman "Bis an die Grenze". Was wollen wir - und was zählt? Freiheitsdrang oder Heimatverbundenheit? Unabhängigkeit oder Angekommen-Sein? Suchen wir nach Antworten – gehen wir mit auf die Reise von Josie und ihren Kindern in die Wildnis von Alaska.