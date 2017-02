Zum 50. Geburtstag von Kurt Cobain Die Geschichte eines tragischen Helden

Er gehört zum berühmten Club 27, also jenen Pop- und Rockstars, die schon verstarben, als sie mal gerade 27 Jahre alt waren. Kurt Cobain wurde ähnlich wie Janis Joplin, Brian Jones von den Stones, Jimi Hendrix, Jim Morrison oder Amy Winehouse ein Opfer seiner Lebensweise.

Die Musik der Generation X

Man nannte es Grunge, diese raue Gitarren dominierte Musik aus Seattle im US-Staat Washington. Von dort kamen die Bands, die in den 90er Jahren den Ton angaben: Pearl Jam, Sound Garden und allen voran Nirvana mit der Stimme und den Songs von Kurt Cobain. Grunge, zu Deutsch „schmuddelig“ oder „dreckig“ ist eine Mischung aus Heavy Metal, Punk und Melodik. Es war in den 90er Jahren die Musik der Generation X, den Kindern der Hippies aus den 60er Jahren, denen die Träume und Ideale ihrer Eltern abhanden gekommen waren.

Gründer und Sänger von Nirvana

An der Spitze des neuen Trends aus Seattle im US-Staat Washington die Band Nirvana mit Frontmann Kurt Cobain. Grunge sollte Freiheit bedeuten, sagte Kurt Cobain. Dass man alles akzeptiert und mag, was einem gefällt. Und alles was einem gefällt, auch schluderig spielen kann, so lange es gut ist und mit Leidenschaft gemacht wird. So sollte Grunge sein.

Der riesige Erfolg der Band setzte Cobain schwer zu

Der nach außen coole und innen sehr sensible Kurt Cobain wurde vom Erfolg überrascht und fühlte sich unter Druck gesetzt, weil von einem Idol immer mehr Erfolg erwartet wurde. In einem Interview sagte er: „Ich wünschte, ich könnte einfach ne Pille schlucken, mich am Leben erfreuen, statt immer so kritisch zu sein und immer Qualität, statt irgend nen Scheiß zu erwarten.“

Kopfschuss und Überdosis Heroin

Selbstmorde in der Familie und die Scheidung der Eltern hatten dem jungen Kurt Cobain zugesetzt. Seine Freundin, die Rocksängerin Courtney Love, sahen viele als weibliches Pendant zu Cobain. Sie tat ein Übriges, ihn auf harte Drogen zu bringen, die einen selbstzerstörerischen Mechanismus in Gang setzten, der schließlich zum Tode des jungen Rockstars führte. Kurt Cobain wurde am 5. April 1994 mit einem Kopfschuss und einer Überdosis Heroin im Körper in seinem Haus in Seattle tot aufgefunden. Der Rockstar hatte Selbstmord begangen, zwei Monate nach seinem 27. Geburtstag.