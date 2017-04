SWR1 Hits & Storys Live Albert Hammond auf dem Fernsehturm gewinnen

Albert Hammond schrieb Welthits wie "The Air That I Breathe" und "One Moment in Time". Mit "It Never Rains in Southern California" gelang ihm 1972 in den USA der Durchbruch. Jetzt kommt er zu einem unterhaltsamen Gespräch mit Günter Schneidewind im Rahmen von "SWR1 Hits und Storys" auf den Stuttgarter Fernsehturm.