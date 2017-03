"Spirit" von Depeche Mode In den 80ern verwurzelt, für 2017 geschrieben

CD Originaltitel: Spirit Interpret: Depeche Mode Label: Columbia Records

Depeche Mode sind eine der wenigen Bands, die sich auch nach fast 40 Jahren Geschichte auf eine riesige Fangemeinde verlassen können. Regelmäßig sind die Konzerte ausverkauft. Seit einigen Jahren spielen Depeche Mode auch Open Air in den großen Stadien. Die große Herausforderung an ein neues Album ist es dann, diese große Fanbase nicht zu verschrecken, aber trotzdem aktuell und neu zu wirken. Das neue Album gibt es seit dem 17. März 2017, es heißt "Spirit" und der Spagat zwischen 80er-Kult und Aktualität ist gelungen:

Gleich beim ersten Song will man unweigerlich mitsingen. "Going Backwards" heißt der schon fast programmatische Opener, der einen zurück in die 80er Jahre zieht, aber im Text 2017er-Themen abhandelt. Es geht um unsere Zeit. Es geht darum, dass wir immer gefühlloser werden, uns trotz modernster Technologie benehmen wie Höhlenmenschen. Wo bleibt die Revolution? "Where’s the Revolution" fragen Depeche Mode dann auch im zweiten Song, zugleich die erste Singleauskopplung. Fast in jedem Titel hört man zwischen den Zeilen die Probleme unserer Zeit durch: Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken, Staatschefs, die durchdrehen und falsch verstandener Patriotismus.

Vertraute Klänge

Zwischendrin glaubt man immer wieder alte Bekannte zu hören. "So Much Love" klingt fast wie "A Question of Time". Zumindest kann man es so gut hintereinander schneiden, dass es kaum auffällt. Vieles auf dem neuen Album klingt irgendwie vertraut, und das ist gut. Es sind immer noch Depeche Mode, aber eben die von 2017. Und wenn sie sich mal einen aktuellen Sound ausleihen, dann keinen von David Guetta, Robin Schulz oder Felix Jähn, sondern von den Ikonen aus Frankreich, denn der Schluss von „Cover Me“ könnte auch aus einem Daft Punk- Soundtrack stammen.

Am Ende dieser wirklich sehr gelungenen Platte steht ausgerechnet eine düstere Vision des Scheiterns: "Fail", eine Ballade von Martin Gore. „Es ist vergebens zu hoffen, dass Gerechtigkeit siegt, dass die Wahrheit gehört wird. Unsere Würde hat sich verabschiedet, wir haben versagt…". Die Zukunft mag mies aussehen, die Menschheit mag versagt haben. Trotzdem haben schlechte Zeiten auch ihr Gutes: immer schon haben sie großartige Kunst hervorgebracht. Das ist auch bei diesem Werk so. Die Künstler sind Depeche Mode und das Werk heißt "Spirit".

Titel-Liste

Going Backwards

Where's The Revolution

The Worst Crime

Scum

You Move

Cover Me

Eternal

Poison Heart

So Much Love

Poorman

No More (This Is The Last Time)