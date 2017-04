Sheryl Crow: "Be Myself" Musik zum Auto waschen

"All I Wann Do" war 1994 der Durchbruch für Sheryl Crow und da heißt es "da waschen die guten Menschen dieser Welt ihre Autos". Seitdem ist die Musik von Sheryl Crow irgendwie Musik zum Autowaschen - aber auch zum Leute-beim Autowaschen-Zugucken. Denn das macht sie ja in dem Hit von damals.

Aber Samstagnachmittags abhängen, andern Leuten bei der Arbeit zuschauen, vielleicht mit einem einem Bier, das könnte man auch bei diesem Song:

"Be Myself", das ist der Titelsong aus der neuen Platte von Sheryl Crow. Wenn ich jetzt sage, Sheryl Crow klingt ähnlich wie damals, dann ist das vielleicht ein bisschen dämlich aber trotzdem bemerkenswert. Denn klingt so eine Frau mit 55?

Sheryl Crow heute in "Alone In The Dark" - so könnte auch ein Teenager klingen. Und das ist vielleicht der Knackpunkt auf ihrer neuen Platte. Weniger Country, mehr Rock und da droht die zarte Stimme manchmal baden zu gehen …

Die Rettung vor dem stimmlichen Untergang: zum Beispiel in "Halfway There" - mehrstimmig übereinander singen. Das ist gut gemacht, geht ins Ohr, macht gute Laune. Kann man auch alles samstags beim Autowaschen hören - zwischen den Fußballreportagen in SWR1 Stadion natürlich. Denn die gehören auch zu einem klassischen Samstag.