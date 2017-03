"All you can hit" Die Konzertsommer-GOLDKARTE von SWR1

"All you can hit"

Eintrittskarten für knapp 70 Events mit Top-Künstlern und Bands können Sie mit unserer Konzertsommer-GOLDKARTE gewinnen: Ob Elton John in Mannheim oder Sting in Künzelsau, ob Comedy mit Michael Mittermeier in Freiburg oder Florian Schroeder in Vaihingen an der Enz, ob SWR1 Pop & Poesie in Concert in Schwäbisch Gmünd oder die SWR1 Disco in Engelsbrand! Wenn Sie gerne Live-Musik hören und bereit sind, für ein Konzert auch mal in eine andere Ecke Baden-Württembergs zu fahren, dann sind Sie unser Kandidat. Sie müssen natürlich nicht auf alle Konzerte, sondern wählen Ihre Highlights unter allen Veranstaltungen im Rahmen des SWR1 Konzertsommers. Und eine Person dürfen Sie natürlich jedes Mal kostenlos mitnehmen.