Erasure: "World Be Gone" Ziemlich ernst und teilweise ziemlich düster

Es klingt wie ein Märchen: Ein Musiker sucht einen Sänger für ein gemeinsames Bandprojekt. Er schaltet eine Zeitungsanzeige und von den knapp 50, die sich gemeldet haben, kommt als 48ster Andy Bell und singt vor,- Und Vince Clark wusste sofort: Das wird was mit uns zwei. Und tatsächlich: Erasure wird zu einer der erfolgreichsten Discopop-Bands überhaupt. Demnächst sind sie mit Robbie Williams auf großer Stadiontour, und jetzt ist das neue Album "World Be Gone" herausgekommen.

Viele Synthie-Pop Bands in den 80ern klangen ähnlich. Das lag daran, dass viele Keyboarder dieselben Synthesizer-Sounds benutzt haben. Aber es gab auch Typen wie Vince Clark: Der hat solange im Studio rumgetüftelt, bis er seinen eigenen Klang gefunden hat. Zuerst für Depeche Mode, danach für Bands wie "The Assembly" und natürlich "Yazoo" mit Alison Moyet; immer elektronisch, immer sehr kühl. Bis 1985 Andy Bell kam und Vince Clarks Synthie-Sounds plötzlich wärmer wurden; süßer, fast schon klebrig. Der Sound von Erasure war geboren.

Der Sound von Erasure auch auf dem neuen Album

Und das gleich vorweg: Er ist weitgehend immer noch so, zu hören im ersten Song auf der neuen Platte: "Love You to The Sky". Andy Bell selbst sagt über den Song, dass er ihn liebe und ihn sich immer wieder angehört habe, "er ist ansteckend - den liebst Du oder Du hasst ihn." "Love You to The Sky" ist Andys Lieblingslied auf dem neuen Album.

Mir persönlich gefällt ein anderes viel besser: Der Titelsong "World Be Gone". So klingen nur Erasure. Sofort erkennbar, auch hinter der "Wall of Sound", die Lady Gagas Produzent da gebastelt hat. "Der Produzent von Lady Gaga hat die Songs abgemischt, ja. Aber ehrlich: So sehr hat er die Musik von Vince gar nicht verändert,“ sagt Andy Bell.

Balladen über Trennungsschmerz und andere große Probleme

Viele der 10 Titel auf dem Album sind Balladen. A "Bitter Parting" zum Beispiel handelt von Trennungsschmerz. Die ganz großen Probleme werden auch verhandelt, in dem sehr düster geratenen Song "Oh What a World" - "Was für eine Welt! Ein Alptraum, denke ich manchmal," sagt Andy Bell zu dem Song. Zu sehen wie de Gesellschaft auseinanderbricht sei zu viel, so Bell weiter. "Man will nur noch weg laufen."

Mit diesem neuen Album habe Erasure einen alten Satz widerlegt. Früher hieß es immer: Wem Depeche Mode zu hart ist, der greift zu Erasure. Dieser Satz gilt nicht mehr so ganz: Erasure 2017 sind ziemlich ernst und teilweise auch ziemlich düster geworden.