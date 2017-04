Deep Puple: "inFinite" Konkrete und gut geratene Purple-Songs

Schon die ersten Töne lassen aufhorchen: atmosphärisches Brummen und dann zelebriert Ian Gillan eine Art Gebet. "Time For Bedlam" ist der Aufmacher des neuen Deep Purple Albums "inFinite" über dessen Titel schon gerätselt wird, was er denn bedeutet. Die Bandgeschichte begann sehr konkret, erklärt Ian Gillan. Das wäre dann "finite". Das Ende aber liegt im Ungewissen der Unendlichkeit, also "inFinite". Nun haben wir was zum Nachdenken und neue Purple-Songs.