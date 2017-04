Am Karfreitag von 13 bis 17 Uhr spielen wir die größten Hits aller Zeiten etwas anders: SWR1 übersetzt wieder die schönsten Songs in SWR1 Pop & Poesie.

Dazu gibt es an diesem Freitag auch etwas zu gewinnen: fünf SWR1-Überraschungspäckchen.

Um eines dieser Päckchen zu ergattern, müssen Sie nur die übersetzte Textzeile erkennen und uns den richtigen Titel und den Interpreten nennen. Diese schicken Sie dann über das unten stehende Formular an uns und mit etwas Glück sind Sie bald stolzer Besitzer eines kleinen aber feinen SWR1-Überraschungspäckchens.

"Alles, was ich jemals wollte

alles, was ich jemals gebraucht habe

halte ich hier in meinen Armen

Worte sind unnötig und schaden nur."