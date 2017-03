Freitag, 31. März 2017, ab 20 Uhr Kammerkonzert mit Anna Vinnitskaya und Mitgliedern des SWR Symphonieorchesters

Anna Vinnitskaya, aufgewachsen an der russischen Schwarzmeerküste, ist Wahl-Hamburgerin. In der Hansestadt hat sie studiert, u. a. bei Evgeni Koroliov. Die junge, für ihre Kraft und den Farbenreichtum ihres Spiels gerühmte Künstlerin gewann 2007 als zweite Frau in der Geschichte des Wettbewerbs den 1. Preis im Fach Klavier beim "Concours Musical Reine Elisabeth" in Brüssel. Sie ist außerdem zweifache ECHO-Klassik-Preisträgerin. Ihr Repertoire reicht von Bach bis Brahms und Bartók. Im vergangenen Monat hat sie das Artemis-Quartett auf einer Tournee begleitet: Robert Schumanns Klavierquintett Es-Dur op. 44 stand auf dem Programm. Nun musiziert die junge Künstlerin dieses wohl bekannteste und beliebte Kammermusikwerk der Hochromantik mit Mitgliedern des SWR Symphonieorchesters, eines jungen Orchesters mit zwei Wurzeln und ehrwürdigen Traditionen. Die zwei zusammenwachsenden Orchestertraditionen spiegeln sich in diesem Kammerkonzert noch einmal. Es sind die Mitglieder der ersten Pulte des ehemaligen SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg, die mit Anna Vinnitskaya Schumanns Klavierquintett spielen, gefolgt von Schumanns poetischen "Kinderszenen", während dann in der zweiten Programmhälfte sechs Streicher des einstmaligen Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart des SWR sich zu einem der bekanntesten Werke für diese Besetzung zusammenfinden, dem hochromantisch gespannten Streichsextett "Souvenir de Florence" von Peter Tschaikowsky.