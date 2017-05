SWR Symphonieorchester Konzert verpasst?

Werke von Bach, Mozart, Haydn u.a. Mitschnitt aus dem Schwetzinger Rokokotheaters vom 13. Mai 2017.

Veranstaltung Datum: Samstag, 13. Mai 2017 Beginn: 15 Uhr

Sinfonia g-Moll op. 6 Nr. 6



Leopold Mozart 1719 – 1787

Serenade D-Dur für Trompete,

Posaune und Orchester (Auszüge)



Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Sinfonie Nr. 25 g-Moll KV 183



Carl Philipp Emanuel Bach 1714 – 1788

Sinfonie Nr. 1 D-Dur Wq 183 Nr. 1



Joseph Haydn 1732 – 1809

Sinfonie G-Dur Hob. I Nr. 100

"Militär-Sinfonie"



Carl Philipp Emanuel Bach

aus Sinfonie F-Dur: 3. Satz Presto Wg 183/3 Mitwirkende: SWR Symphonieorchester

Mayumi Shimizu, Posaune

Dirigent: Konrad Junghänel

Konrad Junghänel

"Rundfunkorchester sind", sagte einmal François-Xavier Roth, der ehemalige Chefdirigent des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg, "unglaubliche Maschinen für die Musik, für die Zukunft." In seiner ersten Spielzeit als neuer Klangbotschafter des Südens stellt sich das SWR Symphonieorchester dieser Aufgabe, ohne jedoch die Pflege der Tradition zu vernachlässigen. Dazu gehört auch die Erarbeitung klassischen Repertoires im Sinne der historisch informierten Aufführungspraxis. Die Orchesterakademie ist fester Bestandteil der Schwetzinger SWR Festspiele, seit Sir Roger Norringten 1996 das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR erstmals hier dirigierte. Seither standen zahlreiche große Dirigenten am Pult in Schwetzingen.

Mit einem Spezialisten für Alte Musik führen wir diese Tradition fort. Konrad Junghänel holt Werke prägender deutscher Komponisten des 18. Jahrhunderts in die Gegenwart: "Die Klangsprache ist am stärksten, wenn die Musik so klingt wie damals, aber wir hören das, was sie uns heute zu sagen hat."

