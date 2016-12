Zweite Liga | Karlsruher SC Kommt der neue Trainer aus dem Nachwuchs?

Dem Karlsruher SC läuft bei der Trainersuche allmählich die Zeit davon. Zwei erfahrene Trainer haben bereits abgesagt. Damit könnte U17-Trainer Marc-Patrick Meister eine realistische Option werden.

Coachen aktuell die U17 des KSC: Trainer Marc-Patrick Meister (r.) und Co-Trainer Christian Eichner

Am 7. Januar 2017 will der Karlsruher SC sein Winter-Trainingsquartier im spanischen Estepona beziehen. Da würde es helfen, wenn auch der neue Coach des badischen Zweitligisten mit dabei wäre. Schließlich soll der Mann dafür sorgen, dass in der Rückrunde der Abstieg vermieden wird. KSC-Präsident Ingo Wellenreuther hat am Donnerstag dem SWR gesagt, dass man konkret über drei bis vier Kandidaten nachdenke. Namen wollte er jedoch nicht nennen.

Dabei schien eigentlich schon alles geregelt. Franco Foda von Sturm Graz war die Wunschlösung als Nachfolger des freigestellten Tomas Oral auf der Trainerbank. Doch Foda selbst soll dem KSC laut "Bild-Zeitung" aufgrund des Zeitdrucks abgesagt haben. Er hätte sich bis zum letzten Wochenende entscheiden sollen, ob er den Job annimmt - für den 50-Jährigen angeblich zu früh. Jetzt darf weiter kräftig gerätselt werden, wer den KSC aus dem Tabellenkeller der Zweiten Liga (Platz 15) führen soll.

Deadline: 3. Januar 2017

Franco Fodas Nein war bereits die zweite Absage für den Karlsruher SC. Zuvor hatte schon Dirk Schuster, zuletzt in Augsburg als Coach freigestellt, den KSC-Verantwortlichen einen Korb gegeben. Viele Planungen sind durch die Vakanz derzeit unmöglich. So kann der KSC selbst den exakten Trainingsauftakt im Januar noch nicht festlegen. Das ginge nur in Absprache mit dem Cheftrainer - und der fehlt bis jetzt. Dennoch setzt sich die Vereinsführung nicht unter Zeitdruck. Präsident Wellenreuther möchte die Verpflichtung des neuen Trainers möglichst bis Weihnachten unter Dach und Fach bekommen. Falls es nicht klappen sollte, sei dies "aber kein Beinbruch". Bis zum 3. Januar 2017, dem Trainingsauftakt der Mannschaft, habe man Zeit.

Fußball | Karlsruher SC Oliver Kreuzer: "Wir wünschen uns, dass es relativ zeitnah passiert" KSC Sportdirektor Oliver Kreuzer hofft darauf, bald einen neuen Trainer vorstellen zu können.

Seit der Trennung von Tomas Oral wird in den Medien immer wieder der Name Joe Zinnbauer genannt. Der 46-Jährige trainiert aktuell den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Es heißt, dass sich Zinnbauer mit Kreuzer in der vergangenen Woche getroffen habe. St. Gallens Sportchef Christian Stübi sagte allerdings dem "Tagblatt" in St. Gallen, es sei bei ihm kein Angebot für Zinnbauer eingegangen. Und ergänzt: "Bis jetzt hat es überhaupt keine Kontaktaufnahme seitens des KSC mit uns gegeben." Dies bestätigte auch Zinnbauers Berater Ronny Zeller dem SWR. Der KSC habe sich nicht bei ihm gemeldet.

Mut zur Jugend?

KSC-Präsident Ingo Wellenreuther machte jetzt aber auch noch eine andere Trainer-Tür auf. Er verneinte nicht völlig, dass vielleicht doch einer aus dem eigenen Trainernachwuchs zum Zuge kommen könnte. Marc-Patrick Meister, Coach der sehr erfolgreichen U17-Mannschaft (Tabellenplatz zwei in der B-Junioren-BL Süd/Südwest), besitzt die Fußballlehrerlizenz. Er trainiert seit Sommer 2016 den KSC-Nachwuchs. Zuvor coachte er die U19 von Borussia Dortmund, war dort Nachwuchs-Trainerkollege von Hannes Wolf (jetzt Cheftrainer VfB Stuttgart) und David Wagner (Huddersfield Town, er sagte grad dem VfL Wolfsburg ab). Meister genießt ein hohes Ansehen im Klub.

Meister mit Weitblick

Für KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer (r.) bleiben es arbeitsreiche Tage

Der gebürtige Bruchsaler ist in Karlsruhe aufgewachsen. Er spielte bei den B- und A-Junioren des KSC, der Sprung in den Profikader gelang ihm allerdings nicht. Schon früh sattelte er deshalb auf den Trainerposten um. Bereits mit 18 Jahren erwarb er seine C-Lizenz und trainierte bereits eine U-15-Mannschaft. Der 36-Jährige ist gelernter Diplom-Betriebswirt. Meister ist jemand, der über den Tellerrand hinaus schaut. So absolvierte er eine einjährige Ausbildung an der Fußball-Universität von Real Madrid und erweiterte dort sein Fachwissen mit den Kernelementen der spanischen Fußball-Ausbildung.

In der Vergangenheit hat der KSC nur gute Erfahrungen mit Trainern aus dem eigenen Stall gemacht - angesichts von elf Trainerwechseln in zehn Jahren durchaus bemerkenswert. Die längsten Amtszeiten hatten in diesem Zeitraum Edmund Becker (1/2005 - 8/2009) und Markus Kauczinski (3/2012 - 6/2016). Beides Trainer aus dem eigenen Nachwuchsbereich. Unter ihnen erlebte der Karlsruher SC erfolgreiche Zeiten.

Es wäre sicherlich ein mutiger Schritt, Marc-Patrick Meister zum Cheftrainer der Profis zu machen. Aber vielleicht würde genau dieser Mut dem Karlsruher SC gut tun.