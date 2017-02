Wunder von Bern | Horst Eckel Der Mann, der Ungarn stoppte, wird 85 Jahre alt

Das zeigt auch seine Antwort auf die Frage nach dem größten Wendepunkt in seinem Leben. Nicht etwa der WM-Titel 1954 sei das gewesen, sondern "dass ich irgendwann keinen Fußball mehr spielen konnte", so der Vogelbacher.

Nach seiner aktiven Zeit arbeitete Eckel als Sportlehrer an einer Schule im rheinland-pfälzischen Kusel. "Ich habe auch meinen Schülern immer gesagt, dass sie nicht abheben sollen und ihn gezeigt wie sie besser werden können und was sie noch falsch gemacht haben", so Eckel. Diese Eigenschaft hat Eckel von Fritz Walter und Trainer Sepp Herberger gelernt, als er zum 1. FC Kaiserslautern kam und später in die Nationalmannschaft berufen wurde. "Fritz Walter und Herberger haben mir unheimlich viel geholfen, sie haben mir auch gesagt was ich machen muss, auch das war wichtig für mich als junger Spieler", so Eckel.