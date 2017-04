WTA-Turnier in Stuttgart Tamara Korpatsch verpasst Sensation

WTA-Turnier in Stuttgart

Für Tamara Korpatsch ist das WTA-Turnier in Stutttgart vorbei. Die Qualifikantin unterlag der Spanierin Carla Suarez Navarro mit 2:6, 4:6. Für Maria Sharapova wird es beim Porsche Tennis Grand Prix ab 18.30 Uhr ernst.

Der Kampf ums Achtelfinale des Porsche Tennis Grand Prix geht am heutigen Mittwoch weiter. Titelverteidigerin Angelique Kerber und die Rumänin Simona Halep stehen dank ihrer Freilose genauso in der Runde der letzten 16, wie Garbine Muguruza aus Spanien und die Tschechin Karolina Pliskova. Wer im Achtelfinale gegen Kerber antritt, wird am Mittwochnachmittag ermittelt, wenn Kristina Mladenovic aus Frankreich und die Kroatin Mirjana Lucic-Baroni gegeneinander antreten.